Galatasaray - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

26 Eylül 2021 Pazar, 09:24

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu.

Galatasaray-Göztepe muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, van Aanholt, Assuncao, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Nwobodo, Halil Akbunar, Soner, Lourency, Ndiaye, Jahovic

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı.

Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.