Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Belçikalı futbolcu Orel Mangala için transfer teklifi yaptığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:56
Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!
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Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İngiltere merkezli Sky'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ilgilendiği kaydedildi.

Orel Mangala

GALATASARAY'DAN MANGALA İÇİN TEKLİF

Galatasaray'ın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine somut teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı ekibin teklifinin ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

NOTTINGHAM FOREST'TA NE YAPTI?

Orel Mangala ile ayrıca Juventus ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı.

Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


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