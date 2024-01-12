Galatasaray gözünü Premier Lig'e çevirdi: Transferde Orel Mangala iddiası!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:56

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:56

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İngiltere merkezli Sky'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların, Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala ile ilgilendiği kaydedildi.

Orel Mangala

GALATASARAY'DAN MANGALA İÇİN TEKLİF

Galatasaray'ın, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz ekibine somut teklif sunduğu öne sürüldü. Ancak sarı-kırmızılı ekibin teklifinin ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.

NOTTINGHAM FOREST'TA NE YAPTI?

Orel Mangala ile ayrıca Juventus ve Napoli'nin de ilgilendiği aktarıldı.

Nottingham Forest'ta bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Mangala'nın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.