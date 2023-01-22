Galatasaray, Hatay BB'ye set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 23:06
Galatasaray, Hatay BB'ye set vermeden kazandı!
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Oğuzhan Karasu, Edgar, Yasin Aydın, Emir Kaan Öztürk, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Aykut Acar)

Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Furkan Aydın, Gjorgiev, Burhan Zorluer, Fatih Eren Uğur, Ahmet Emre Çetinkaya, Cafer Kirkit (Batuhan Yurdagül, Can Ayvazoğlu, Çağatay Kır, Turgut Lelik, Mehmet Boğaçhan Zambak, İsmail Koçak)

Setler: 25-15, 25-19, 25-21

Süre: 79 dakika (22, 28, 29)


Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediyespor Galatasaray HDI Sigorta Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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