Galatasaray HDI Sigorta, Alanya Belediyespor'a mağlup
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Osman Çağatay Durmaz)
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Zeka Çağatay Kır)
Setler: 25-18, 22-25, 24-26, 22-25
Süre: 112 dakika (25, 26, 30, 31)
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