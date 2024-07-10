Bonservis bedeli belli oldu: Galatasaray sağ bek transferinde sona yakın!

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:21

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:21

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek bölgesi için bir numaralı aday Guela Doue.

NTV Spor'da yer alan habere göre; yönetim, Ligue 1 ekibiyle bonuslar dahil 9 milyon Euro'ya anlaşmaya yakın. Oyuncu tarafıyla ise tüm şartlarda uzlaşma sağlandı.

Son detayların çözüme kavuşmasının ardından Guela Doue, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katılacak.

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray daha önce Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamıştı.