Bonservis bedeli belli oldu: Galatasaray sağ bek transferinde sona yakın!

Galatasaray, sağ bek transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue görüşmelerinde son aşamaya geldiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:21
Bonservis bedeli belli oldu: Galatasaray sağ bek transferinde sona yakın!
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek bölgesi için bir numaralı aday Guela Doue.

NTV Spor'da yer alan habere göre; yönetim, Ligue 1 ekibiyle bonuslar dahil 9 milyon Euro'ya anlaşmaya yakın. Oyuncu tarafıyla ise tüm şartlarda uzlaşma sağlandı. 

Son detayların çözüme kavuşmasının ardından Guela Doue, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katılacak.

Kariyerine Rennes altyapısında başlayan 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray daha önce Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamıştı.


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