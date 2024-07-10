Bonservis bedeli belli oldu: Galatasaray sağ bek transferinde sona yakın!
Galatasaray, sağ bek transferini tamamlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Rennes forması giyen Guela Doue görüşmelerinde son aşamaya geldiği iddia edildi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek bölgesi için bir numaralı aday Guela Doue.
NTV Spor'da yer alan habere göre; yönetim, Ligue 1 ekibiyle bonuslar dahil 9 milyon Euro'ya anlaşmaya yakın. Oyuncu tarafıyla ise tüm şartlarda uzlaşma sağlandı.
Son detayların çözüme kavuşmasının ardından Guela Doue, sarı-kırmızılıların Avusturya kampına katılacak.
Kariyerine Rennes altyapısında başlayan 21 yaşındaki sağ bek, geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray daha önce Michy Batshuayi'yi renklerine bağlamıştı.
Spor Haberleri
- Weghorst'tan A Milli Takım'a büyük övgü!
- Galatasaray sağ bek transferinde sona yakın!
- Trafik kazasında oğlunu kaybeden Naldo'dan açıklama!
- Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı!
- Fenerbahçe'nin rakibine Inter'den takviye!
- Fenerbahçe Beko yeni transferini resmen açıkladı!
- Ali Koç'un olaylı derbiyle ilgili ifadesi ortaya çıktı!
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
- Rıza Kayaalp'tan 2024 Paris Olimpiyatları açıklaması!
- Dünyanın en yaşlı futbolcusu kiralık gönderildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Buket Aydın canlı yayını terk etti
- Yurttaş ışık yakıp kapatma eylemine katıldı
- TTB'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi
- Seyyanen zam için konuşulan rakam belli oldu
- Yayını terk eden Buket Aydın'dan açıklama
- Suriye kabul etti, Özel gidiyor
- AKP oyları yüzde 30’un altında!
- Meteoroloji 5 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
- İkinci öğretimler kapatıldı
- Ne olacak bu 17 kişinin hali?