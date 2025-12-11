Galatasaray HDI Sigorta'dan CEV Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Knack Roeselara'yı 3-2 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Konstantin Yovchev (Bulgaristan), Helena Geldof (Hollanda)
Galatasaray HDI Sigorta: Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Alonso, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Onur Günaydı)
Knack Roeselare: Coolman, D'Hulst, Siksna, Van Elsen, Dermaux, Desmet (Deroey, Van Hoyweghen)
Setler: 25-18, 19-25, 21-25, 25-23, 15-13
Süre: 128 dakika (24, 26, 27, 30, 21)