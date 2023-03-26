Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda kaybetti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 18:20
Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda kaybetti
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde TÜRŞAD, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Burhan İlhan, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Görkem Sertel)

Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar, Sharifi (Beytullah Hatipoğlu, Selçuk Keskin, Selim Kalaycı, Yasin Aydın, Fatih Eren Uğur)

Setler: 24-26, 30-28, 25-21, 25-15

Süre: 130 dakika (36, 36, 30, 28)


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