Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda set vermeden kazandı

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda set vermeden kazandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 16:27

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a konuk oldu.

Akkuş Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.

Salon: Akkuş

Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)

Setler: 20-25, 23-25, 21-25

Süre: 88 dakika (28, 30, 30)


Etiketler: #Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor #Galatasaray HDI Sigorta #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler