Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda set vermeden kazandı
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'a konuk oldu.
Akkuş Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı.
Salon: Akkuş
Hakemler: Sadettin Deneri, Umut Maden
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Ferreira, Egecan Avcıl, Nikula, Hakan Polat (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Enis Ali Ay, Emre Çevik, Ozan Ataseven, Ali Eren Öztürk)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Caner Ergül)
Setler: 20-25, 23-25, 21-25
Süre: 88 dakika (28, 30, 30)
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