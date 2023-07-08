Galatasaray HDI Sigorta, Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı
Galatasaray HDI Sigorta, Duygu Düzceler'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki pasör Duygu Düzceler'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1,78 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Voleybol kariyerine Florida Devlet Üniversitesi'nde başlayan Duygu Düzceler, sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor takımlarında forma giydi.
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