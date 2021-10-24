Galatasaray HDI Sigorta Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi

Galatasaray HDI Sigorta, Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit'i altın sette yendi.

DHA
24 Ekim 2021 Pazar, 00:05
Galatasaray HDI Sigorta Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi
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SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Ebru Kaya, Recep Karakoç
GALATASARAY HDI SİGORTA: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Saliha Şahin, Heyrman, Ognjenovic (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Adams, Merve Atlıer)
SETLER: 25-20, 16-25, 25-20, 22-25, 15-9
SÜRE: 135 dakika (27, 26, 33, 33, 16)

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit'i kendi sahasında 3-2 mağlup etti. Galibi altın set belirledi.



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