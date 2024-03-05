Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Bigadiç Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 19:34
Galatasaray HDI Sigorta set vermeden kazandı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında konuk olduğu Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Şehit Okan Dinçer

Hakemler: Serap Kuka, Oğuzhan Ahmet Ünal

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Gökhan Çatal, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, Taha Erden (Salih Özdemir, Vefa Yılmaz, Alican İlker Çakır)

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Baturalp Güngör, Çağatay Osman Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)

Setler: 15-25, 11-25, 22-25

Süre: 65 dakika (21, 18, 26)


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