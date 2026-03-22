Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray HDI Sigorta son haftayı galibiyetle kapattı!

Galatasaray HDI Sigorta son haftayı galibiyetle kapattı!

22.03.2026 17:38:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray HDI Sigorta son haftayı galibiyetle kapattı!

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi'nin 26. haftasında kendi evinde ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Dicle Özdaş

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Wright, Jaeschke, Ahmet Tümer, Can Koç, Tatarov (Hasan Yeşilbudak)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Uriarte, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Vidal, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-21, 25-22, 25-21

Süre: 93 dakika (30, 31, 32)

İlgili Konular: #galatasaray #Bursa Büyükşehir Belediyespor #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

