Michy Batshuayi'den Galatasaraylıları kızdıran beğeni!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Michy Batshuayi, Liverpool'un Fransız golcüsü Hugo Ekitike'nin sarı-kırmızılılarla oynanan maçın ardından yaptığı paylaşıma verdiği tepkiyle eleştirilerin odağına yerleşti.
Belçikalı forvetin, Ekitike'nin maç sonrası yaptığı Instagram paylaşımını beğenmesi, Galatasaray'ın Liverpool'a elenmesinin ardından taraftarların tepkisini çekti.
GALATASARAYLILARDAN TEPKİ
Sosyal medyada çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Batshuayi'nin bu hareketini sert şekilde eleştirdi.
Batshuayi'nin beğendiği paylaşım şu şekilde: