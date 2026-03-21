Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Çağdaş Faktoring yarı finalde!

21.03.2026 18:43:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final rövanşında karşılaştığı Nesibe Aydın'ı 94-75 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-75 yendi.

Eşleşmenin İstanbul'da oynanan ilk maçında da rakibini 86-61 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Barış Turgut, Melikşah Mercan, Aygün Akgül

Nesibe Aydın: Davis 18, Bone 18, Pelin Gülçelik 5, Green 22, Yağmur Önal 9, Derin Yaya 3, Büşra Akgün, Melike Yalçınkaya, Turner

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 9, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 8, Kuier 16, Williams 21, Sude Yılmaz 13, Sehernaz Çidal 3, Zeynep Şevval Gül 2, Elif Bayram 6

1. Periyot: 20-30

Devre: 40-49

3. Periyot: 60-68

İlgili Konular: #galatasaray #Nesibe Aydın #Kadınlar Basketbol Süper Ligi

