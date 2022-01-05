Galatasaray HDI Sigorta'da 3 vaka daha
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 3 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nda 1'i oyuncu 3 kişinin daha yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, voleybol takımına uygulanan PCR testleri sonrasında 1 oyuncu ile 2 teknik ekip personelin test sonuçlarının pozitif sonuçlandığı bildirildi.
Oyuncu ve personelin tedavi protokolü ile kontrol sürecine başlandığı kaydedildi.
Galatasaray HDI Sigorta'da 6 sporcu ve 3 teknik ekip personeli olmak üzere vaka sayısı toplam dokuza ulaştı.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Yılmaz Özdil'den kötü haber
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- e-Devlet'te yeni uygulama
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- 'EDHO' yeni adıyla ekranlara dönüyor
- Uğur Şahin açıkladı: Yeni aşılar yolda