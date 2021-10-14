Galatasaray için en kritik 22 gün!
Fatih Terim'in önderliğinde Galatasaray'ı milli aranın ardından kritik bir viraj bekliyor. Sarı kırmızılılar bir sonraki Milli araya kadar 22 günde tam 6 kritik mücadeleye çıkacak.
Galatasaray'da rota yeniden yoğun maratona çevriliyor. Sarı-Kırmızılılar bir sonraki Milli araya kadar 22 günde tam 6 kritik mücadeleye çıkacak.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynayacak olan Cim Bom'da fikstür, pazar günü Nef Stadı'ndaki Konyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek olan Aslan, dönüşte ise Vodafone Park'ta Beşiktaş karşısına çıkacak. Ardından Cim Bom'un evindeki rakibi Gaziantep olacak. Bu maçın sonrasında da Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da rövanş mücadelesi var. Zorlu fikstür, Karagümrük deplasmanıyla son bulacak ve Milli oyuncular ülkelerinin kamplarına dağılacak.
Bu yoğun maratonu en az hasarla atlatmak isteyen Aslan'ın hocası Fatih Terim, olası sakatlık ve cezalara karşı kadrodaki tüm oyuncularını hazır tutmayı planlıyor. Son Milli arada oynanan iki hazırlık maçında elindeki tüm isimlere şans tanıyan tecrübeli çalıştırıcı, sistem değişikliği ve kadroda çeşitli sürprizler için de kolları sıvamış durumda.
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