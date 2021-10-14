Eski Fenerbahçeli yıldız Alex'e teknik direktörlük yolu açıldı

14 Ekim 2021 Perşembe, 08:10

Brezilya'nın ünlü ekiplerinden Sao Paulo, Arjantinli efsane Hernan Crespo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yapılan karşılıklı anlaşma sonrasında Hernan Crespo ile yollar ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

2012 yılında futbolu bırakan Crespo, Şubat 2021'de Sao Paolo'nun başına geçmişti. Brezilya Serie A ekibi, Crespo ile beraber Campeonato Paulista şampiyonluğu yaşamıştı.

ALEX DE SOUZA VE ROGERİO CENİ DEDİKODUSU

Brezilya'da özellikle sosyal medyada çıkan dedikodulara göre ise Sao Paolo, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ya da eski kalecilerinden Rogerio Ceni'yi takımın başına getirmeyi düşünebilir.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçişi merakla beklenen Alex de Souza, Nisan ayında yaptığı açıklamayla Sao Paolo'da antrenör olarak çalışmaya başladığını duyurmuştu.

Alex, Haziran ayında ise Sao Paulo U20 takımıyla teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkmıştı.

Kaynak: NTV Spor