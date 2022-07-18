Galatasaray için Glen Kamara iddiası
Galatasaray'ın Rangers forması giyen orta saha Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.
İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi.
26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı.
52 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST
Güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.
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