Galatasaray için Glen Kamara iddiası

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 19:02

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın ardından orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların, Rangers forması giyen Glen Kamara ile ilgilendiği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray dışında; Brighton, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt ve Marsilya'nın da ilgilendiği aktarıldı.

52 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST

Güncel piyasa değeri 7,5 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Kamara'nın, İskoç ekibi ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon Rangers'ta 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.