Galatasaray için Parken Stadı'nda bir final daha!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 23:31

Güncelleme: 29.11.2023 - 23:31

Galatasaray, son hafta maçında Kopenhag'ı Parken Stadı'nda mağlup ederse gruptan çıkacak.

Bayern Münih'in Kopenhag'ı yenmesi durumunda, beraberlik de Galatasaray'a yetecek.

Galatasaray, 2000'de Arsenal'i mağlup ederek UEFA Kupası'nı kazandığı maç da Kopenhag'ın sahasında oynanmıştı. Sarı kırmızılı takım yine bu statta final oynayacak.

PUAN DURUMU

12 - Bayern Münih

5 - Galatasaray

4 - Kopenhag

4 - Manchester United