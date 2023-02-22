Galatasaray ikinci hazırlık maçını kazandı!
Galatasaray, bugün oynadığı ikinci hazırlık maçında Pendikspor'u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, bugün oynadığı ikinci hazırlık maçında Pendikspor ile karşılaştı.
Antalya'da oynanan maçı sarı kırmızılı kulüp 3-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Milot Rashica kaydetti.
Sarı-kırmızılılar ligde ara sonrası ilk maçına 11 Mart'ta Kasımpaşa karşısında çıkacak.
İLK MAÇ BERABERE BİTTİ
Galatasaray, ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golleri Yasin Güreler ve Erkan Eyibil'den geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Evlatla evliliğe iptal kararı
- Yargıtay'dan 'ahlaksız' kararı
- Yaşar Okuyan CHP'den ihraç edildi
- 'Oylar nüfuslara göre bölünecek’
- Seçimler için bir tarih öne çıktı, slogan belli
- İstanbul depremiyle ilgili net konuştu: '2030 yılına...'
- Kuzey Anadolu fay hattında endişelendiren tablo
- Kızılay neden çadır üretemiyor?
- 115 milyar TL nerede?
- 'Seçimi YSK'ye erteletmek istiyorlar'