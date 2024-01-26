Galatasaray ikna oldu! Sacha Boey, Bayern Münih'te...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:28

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:28

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için Bayern Münih ile yaptığı transfer görüşmelerinde sona geldi. Taraftarlar arasında sonunda anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Sporx'te yer alan habere göre, Almen devi Bayern Münih 30 milyon euro + bonuslar karşılığında Galatasaray'ı ikna etti.

İlk olarak Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey için gelen 15 milyon euro ve bonus teklifini kabul etmedi. Sonrasında Galatasaray, Bayern Münih'ten bonservis bedelinin yanı sıra Noussair Mazraoui'yi istedi. Ancak Alman ekibi bu takas teklifini reddetti. Bunun üzerine Bayern Münih yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Bayern Münih, Sacha Boey için ikinci teklifini 25+5 milyon euro olarak yaptı. Ancak Galatasaray bu rakamı da geri çevirdi.

İkinci teklifin reddedilmesinin ardından basın toplantısında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Sacha Boey'in bugün bizim oyuncumuz olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Alman devi Bayern Münih, son olarak 30 milyon euro + bonuslar şeklinde bir teklif daha yaptı. Sacha Boey gitmek istediğini Galatasaray'a iletmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim bu teklifi kabul etti.

Sacha Boey'i 1 milyon euro'ya alan Galatasaray, transfer kârının yüzde 15'ini eski kulübü Rennes'e gönderecek.

BOEY, BAYERN İLE 4.5 YILLIK ANLAŞTI

Sacha Boey, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Boey, 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacak.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.