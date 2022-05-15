Galatasaray ile Adana Demirspor 36. randevuda
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı.
İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı.
EN FARKLI SKORLAR
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.
Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lik skorla aldı.
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