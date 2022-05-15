FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır
Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken, FIFA bordo-mavililerin kutlamasını paylaştı. FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor 'da şampiyonluk kutlamaları hız kesmeden devam ederken, FIFA da bordo-mavili ekibin kutlamalarına sessiz kalmadı.
FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.
br>— FIFA.com (@FIFAcom) May 14, 2022
How are celebrated in ???? @Trabzonspor & their fans
Special scenes... pic.twitter.com/zjXwhSWipP
Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreni öncesinde Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi
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