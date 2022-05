FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor 'da şampiyonluk kutlamaları hız kesmeden devam ederken, FIFA da bordo-mavili ekibin kutlamalarına sessiz kalmadı.

FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.

br>

How are celebrated in ???? @Trabzonspor & their fans



Special scenes... pic.twitter.com/zjXwhSWipP