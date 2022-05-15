FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da şampiyonluk kutlamaları devam ederken, FIFA bordo-mavililerin kutlamasını paylaştı. FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:56
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı: Şampiyonluk böyle kutlanır
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Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşan Trabzonspor 'da şampiyonluk kutlamaları hız kesmeden devam ederken, FIFA da bordo-mavili ekibin kutlamalarına sessiz kalmadı.

FIFA, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzonspor'un denizden başlayan kutlamalarını paylaşarak, "Türkiye'de şampiyonluk böyle kutlanır, Trabzonspor ve taraftarları" ifadelerini kullandı.

Medical Park Stadı'nda gerçekleştirecek kupa töreni öncesinde Karadeniz ekibi ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden saat 17.00'de deniz yoluyla 'şampiyonlar filosu' oluşturdu. Bordo-mavililerin denizde yaptığı kutlamalara ise birçok irili ufaklı balıkçı tekneleri ve gezinti tekneleri eşlik etti ve Karadeniz sularını karnaval alanına çevirdi


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