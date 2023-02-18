Galatasaray ile Alanyaspor depremzedeler için oynayacak!

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 23:08

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 23:08

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, depremden zarar görenlerin yararına Antalya'da hazırlık maçı oynayacak.

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın tüm geliri, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede vatandaşların yararına AFAD'a bağışlanacak." ifadesine yer verildi.