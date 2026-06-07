Galatasaray ile anılan Bernardo Silva'dan transfer açıklaması: 'Barcelona benim için bir seçenek ama...'

2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Portekiz Milli Takımı, Şili ile özel maçta karşı karşıya geldi. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Portekiz ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı kazandı. Portekiz'in gollerini Gonçalo Guedes ve Bruno Fernandes, Şili'nin golünü ise Lucas Cepeda kaydetti. Öte yandan Portekiz'de Rafael Leao, Şili'de ise Ivan Roman kırmızı kart gördü.

Portekiz Milli Takımı'nın deneyimli futbolcusu Bernardo Silva, Şili maçının ardından transfer durumu hakkında konuştu. Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra takım ayrılan Silva, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Silva geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Barcelona benim için bir seçenek ama henüz bir karar vermedim. Birçok seçeneğim var ve tüm takımlara saygı duyuyorum. Gerçekten istendiğimi hissettiğim bir takım bulmaya çalışacağım. Bu çok önemli ve kararımı verdiğim gün bunu anlayacaksınız" dedi.

BERNARDO SILVA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Portekiz ekibi Benfica'nın altyapısında başlayan Bernardo Silva, sonrasında Monaco ve Manchester City formalarını giydi. Silva, kariyeri boyunca 648 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 111 gol ve 103 asist kaydetti.