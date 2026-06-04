Cumhuriyet Gazetesi Logo
Jose Mourinho dava açmıştı: Galatasaray mahkeme kararını duyurdu!

Jose Mourinho dava açmıştı: Galatasaray mahkeme kararını duyurdu!

4.06.2026 21:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Jose Mourinho dava açmıştı: Galatasaray mahkeme kararını duyurdu!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasının reddedildiğini duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Galatasaray Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun açtığı manevi tazminat davasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin TL'lik manevi tazminat davasını reddettiğini duyurdu.

MOURINHO'NUN DAVASINA RET

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1.907.000 TL tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi. 

İlgili Konular: #galatasaray #dava #jose mourinho

İlgili Haberler

İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Vincenzo Italiano hamlesi!
İtalyanlar duyurdu: Beşiktaş'tan Vincenzo Italiano hamlesi! Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Bologna ile yollarını ayıran 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile görüştüğü ileri sürüldü.
Hakan Safi'den Luis Suarez sözleri: 'Adam leblebi gibi gol atıyor'
Hakan Safi'den Luis Suarez sözleri: 'Adam leblebi gibi gol atıyor' Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Bursa'daki kongre üyelerine açıklamalarda bulundu.
Florentino Perez video paylaşmıştı: Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması!
Florentino Perez video paylaşmıştı: Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması! Portekiz Ligi ekibi Benfica, Real Madrid'de başkan adayı Florentino Perez'in seçimi kazanması halinde Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun serbest kalma ücretini ödeyeceğini duyurdu.