Galatasaray'da şubelerin görev dağılımı belli oldu

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun şubelerdeki görev dağılımı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul neticesinde yönetimi devralan 93. yönetim kurulunun şubelerdeki görev bölümü şöyle:
Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya
Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara
Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara
Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk
Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz
Atletizm: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya
Judo: Emir Aral
Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever
Briç: Mehmet Saruhan Cibara
Tenis: Mehmet Saruhan Cibara
Espor: Ozan Bingöl Yurtsever
Satranç: Tanur Lara Yılmaz