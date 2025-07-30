Galatasaray ile anılıyordu: Premier Lig devinden Gianluigi Donnarumma hamlesi!

Premier League devi Manchester United, Galatasaray ile de anılan Gianluigi Donnarumma için büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar, Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti.

Donnarumma'nın temsilcileri ile Manchester United yetkilileri arasında görüşmelerin gerçekleştiği belirtilirken, tarafların transfer için olumlu bir zeminde buluştuğu ifade edildi.

PSG İLE MAAŞ KRİZİ

Öte yandan PSG ile de sözleşme görüşmelerine devam eden Donnarumma'nın maaş beklentisinin fazla olması nedeniyle PGS ile anlaşmanın zor olduğu belirtiliyor.

Geçen sezon Paris Saint-Germain formasıyla 47 resmi maça çıkan Gianluigi Donnarumma bu karşılaşmalarda 43 gol yerken tam 13 maçta kalesini gole kapattı.