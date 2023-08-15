Galatasaray ile anılıyordu! Sevilla'dan Ramos açıklaması

Yayınlanma: 15.08.2023 - 18:31

Güncelleme: 15.08.2023 - 18:49

Sevilla Başkanı Jose Castro, Sergio Ramos transferiyle ilgili konuştu.

Castro, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki İspanyol stoperin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

"BİZE UYGUN DEĞİL"

Castro yaptığı açıklamada, "Sergio Ramos ile ilgimiz yok. O hiçbir zaman bizim için seçenek olmadı, çünkü şartları itibarıyla bize uygun değil" dedi.

"SEVILLA'YI MI İSTİYOR"

Sevilla Başkanı ayrıca, "Sergio Ramos, Sevilla'ya gelmek mi istiyor? Ben de bir özel uçağım olsun istiyorum mesela..." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İDDİASI

İspanyol basınından Relevo, Galatasaray'ın Ramos'a yıllık 5.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.