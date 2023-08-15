Galatasaray'da rota Nicolas Dominguez!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 18:14

Güncelleme: 15.08.2023 - 18:48

Galatasaray'da gündem orta saha transferi.

Paredes'in Roma ile anlaşmasının ardından sarı kırmızılılar rotasını Bologna'nın Arjantinli oyuncusu Nicolas Dominguez'e çevirdi.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Galatasaray, Arjantinli oyuncu için kulübü Bologna'ya 15 milyon Euro bonservis önerdi.

Habere göre 25 yaşındaki oyuncu Galatasaray'da oynamak için henüz ikna olmadı. Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Dominguez, Avrupa kupalarında olan bir takımda oynamak istediğini söylemişti.

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Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Dominguez ile Fiorentina da ilgileniyor.