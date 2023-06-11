Galatasaray ile Hull City hazırlık maçı yapacak

Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile hazırlık maçı oynayacağı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:46
Galatasaray ile Hull City hazırlık maçı yapacak
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Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açacak.

Sporx'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray - Hull City karşılaşması 5 Temmuz'da oynanacak.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray'da yeni sezon kamp tarihi de belli oldu.

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır" denildi.

Galatasaray önceki sezon da Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta kamp yapmıştı.


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