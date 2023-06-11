Galatasaray ile Hull City hazırlık maçı yapacak

Yayınlanma: 11.06.2023 - 17:46

Güncelleme: 11.06.2023 - 17:46

Süper Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri sebebiyle sezonu erken açacak.

Sporx'in haberine göre sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iş insanı Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray - Hull City karşılaşması 5 Temmuz'da oynanacak.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Ayrıca, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray'da yeni sezon kamp tarihi de belli oldu.



Galatasaray yaptığı açıklamada, "Futbol takımımız, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacaktır. Ekibimiz, yurtdışı kampında hazırlıklarını 8-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta sürdürecektir. Diğer detaylar netleştikçe sizlerle paylaşılacaktır" denildi.

Galatasaray önceki sezon da Avusturya'da Bad Waltersdorf'ta kamp yapmıştı.