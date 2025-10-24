Galatasaray ile PUMA arasında tarihi anlaşma

Galatasaray’ın resmi forma sponsorluğunu içeren sözleşmenin yenilenmesi kapsayan imza töreni Galatasaray Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşti. İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz katıldı.

Atılan her adımda hem sportif başarıyı hem de Galatasaray’ın global değerini büyütmeyi hedeflediklerini ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü olarak bir kez daha güçlü bir ortaklığı, değerli bir dostluğu ve sürdürülebilir bir vizyonu birlikte pekiştiriyoruz. PUMA ile yenilenen bu işbirliği sadece bir forma sponsorluğu değildir. Bu anlaşma Galatasaray’ın köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürürken yanında güvenli bir dünya markasının olduğunu gösteren önemli bir stratejik birlikteliktir. Galatasaray, 1905’ten bu yana yalnızca bir spor kulübü değil aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası anlamda en güçlü temsilcisidir. Bu sorumluluğun bilinciyle attığımız her adımda hem sportif başarıyı hem de markanın global değerini büyütmeyi hedefliyoruz. PUMA bu vizyonun önemli bir paydaşıdır. Spora olan yatırımlarıyla PUMA, Galatasaray’ın dinamizmini ve rekabet ruhunu en iyi şekilde yansıtmaktadır. Bu işbirliğiyle birlikte Galatasaray markasının hem sahada hem de dünya çapında daha güçlü bir şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Taraftarımızın formamızı taşıdığı her an bu ortaklığın anlamı daha da büyüyecektir. Galatasaray olarak hedefimiz her zaman olduğu gibi sadece Türkiye’de değil dünya futbolunda da adımızı en yukarlara yazdırmaktır. Bu yolda bize güç veren her stratejik ortaklığa olduğu gibi PUMA’ya da gönülden inanıyor ve güveniyoruz. Birlikte daha büyük zaferlere, daha parlak başarılara ulaşacağıma yürekten inanıyor, anlaşmamızın Galatasaray’ımıza PUMA’ya ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ABDULLAH KAVUKCU: İŞ BİRLİĞİNİN SPORTİF BAŞARILARIMIZA YENİ BİR İVME KAZANDIRACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM

Yapılan sponsorlukların Galatasaray vizyonuna büyük katkı sağladığına değinen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, “Galatasaray olarak bizler yalnızca sahada başarı değil aynı zamanda spora katkı, vizyon, marka değeri ve profesyonel yönetim anlayışının farkını üretiyoruz. PUMA ile yaklaşık 1,5 senedir devam eden bu güçlü ortaklık, Galatasaray vizyonuna büyük katkı sağlıyor. Bu anlaşmanın uzun bir döneme yayılması sadece sponsorluk değil, iki köklü markanın aynı hedefleri doğrultusunda, aynı tutkuyla yürüdüğü bir yol arkadaşlığıdır. Galatasaray armasını taşıyan her formanın göğsünde PUMA logosunu görmek hem sahada sporcularımızın hem de dünyanın dört bir yanında kalbi Galatasaray için atan milyonlarca taraftarımız için bir gurur kaynağıdır. Yapılan iş birliğinin sportif başarılarımıza yeni bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

TAYLAN AKGÖZ: BU İŞBİRLİĞİNİN HER İKİ CAMİA İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Bodo/Glimt galibiyetinden dolayı sarı-kırmızılı ekibi tebrik ederek sözlerine başlayan PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz, “Bugün burada yalnızca bir sponsorluk anlaşması değil, iki güçlü markanın ortak vizyonu ve geleceğe dair stratejik inancını kutlamak için bir aradayız. Önümüzdeki 10 yıl boyunca bu hikayeyi birlikte yazacak olmanın, omuz omuza yürümenin gurur ve heyecanına PUMA ailesi olarak yaşıyoruz. Bu uzun soluklu birlikteliğimizde Galatasaray taraftarına dokunacak yeni projelerle bu birlikteliği daha da anlamlı kılacağımızı hedefliyor ve arzuluyoruz. Bugün PUMA ve Galatasaray arasında Türk futbol tarihinin süre bakımından en uzun ve en yüksek bedelli anlaşmasının imza töreni için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu işbirliğinin her İki camia için hayırlı olmasını diler, başarılı ve zafer dolu bir gelecek temenni ederim" ifadelerinde bulundu.

PUMA Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Taner Seyis ise; Ben sadece Galatasaray ailesine teşekkür etmek istiyorum. Dursun Bey’e, Abdullah Bey’e ve bu işin perde arkasındaki herkese teşekkür ediyorum. Bu hem PUMA hem Galatasaray için tarihi bir gün. PUMA Türkiye ve Orta Doğu olarak imzaladığımız en yüksek bedelli ve en uzun süreli anlaşmayı imzaladık. Geçen sene de burada birlikteydik. PUMA olarak ne yapıyorsak işin kalbinde spor var. Biz bir moda markası değil, bir spor markasıyız. Bu yüzden spor önceliklidir. Galatasaray bizim görünürlüğümüz için çok önemli bir rol oynuyor. Ürünlerimizi ve teknolojilerimizi, Galatasaray’ın yer aldığı bütün alanlarda sergileme fırsatına sahip oluyoruz. Bu bizim için çok önemli. Türk sporunu ileriye taşıdığımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz beş yılda başka takımlara da sponsor olduk. Ancak şu anda en büyük ve en başarılı takımla birlikte yol aldığımızı belirtmek isterim. Aynı zamanda voleybol ve basketbol federasyonlarının da sponsoruyuz. Hatay’da yaşadığımız depremde elimizden gelen desteği verdik. PUMA olarak doğru olduğunu düşündüğümüz her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi ve Türk sporunu desteklemeye devam edeceğiz. Galatasaray ailesine bize bu fırsatı verdikleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki on yılda birbirimizi çok daha iyi tanıyacağız. Gelecekteki projelerimiz için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."