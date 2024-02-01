Galatasaray ilk maçta büyük yara aldı

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Mint Vero Volley'e 3-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 01:31
Galatasaray ilk maçta büyük yara aldı
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Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalya'nın Mint Vero Volley ekibine 3-0 mağlup oldu.

Arena Di Monza'da oynanan karşılaşmada Mint Vero Volley, 25-17, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.


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