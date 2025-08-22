Galatasaray'ın eski yıldızı Serge Aurier'e büyük şok!

Galatasaray kariyerinin ardından bir yıl kulüpsüz kalan ve bu yaz transfer döneminde Persepolis'e imza atan Serge Aurier, yeni kulübünde ilk maçına çıkmadan önce büyük bir şok yaşadı.

İran medyasında yer alan habere göre, Fildişili futbolcuda Hepatit B tespit edildi. Hastalığı nedeniyle tedavi görecek 32 yaşındaki futbolcu, 6 ay forma giyemeyecek.

Serge Aurier, Persepolis ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

2024-2025 sezonunun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Aurier, sarı-kırmızılılarda 4 maçta süre bulmuştu.