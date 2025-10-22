Galatasaray'ın gençleri uzatmalarda kazandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 16:06:00
Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında İstanbul'da ağırladığı Bodo/Glimt U19'u 3-2 mağlup etti.

UEFA Gençlik Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray U19, sahasında Bodo/Glimt U19'u ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

UZATMALARDA GÜLDÜ

Galatasaray, 4. dakikada Efe Eriş ve 37. dakikada Furkan Koçak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Bodo/Glimt, 52. ve 54. dakikalarda Grundstad Rodahl'ın golleriyle eşitliği yakaladı. Galatasaray'da 90+2'de Eyüp Can Karasu sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray 3 puana ulaşırken. Bodo/Glimt puansız durumda.

UEFA Gençlik Ligi'nin sonraki maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Bodo/Glimt ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

