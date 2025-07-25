Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti: Okan Buruk'tan Donnarumma açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Hedefimiz 26. Hızlıca hedefimizi belirterek başlayalım. Motive oldum. Birçok taraftarımız bizi duymak istiyor. Geriye bakınca çok bir şey anlamıyorsunuz. Sezonlar çok yorucu, stresli. En zoru 1. şampiyonluktu ama iki de zordu. İlk sezon bir şey yaşıyorunuz, ikinci sezon ilk sezonu hatırlıyorsunuz. Şampiyonluklar öz güvenimizi artırıyor. İnşallah sonunu iyi bitirdiğimiz bir hikaye olur. Tatil de çok hızlı geçiyor. Antrenmana başladığımız ilk gün yeni şampiyonluğa odaklanıyoruz. Şu an tekrar yeni sezona hazırlanıyoruz."

“Leroy Sane, 'Buraya geldim, çok mutluyum. Heyecanlıyım' dedi. Yarın ki maçta Leroy Sane'yi kullanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Sane ile transfer öncesinde birçok kez konuştuk. Galatasaray'ı anlattık. Çok istiyorduk. Tatil döneminde konuştuk. 'Tatil nasıl geçti, çok mu hızlı geçti? Hemen adapte olabilecek misin?' diye sordum. O da 'Yok, çok heyecanlıyım. Katılmak için sabırsızlanıyordum' dedi. Burada hedefleri var. Galatasaray taraftarları ile ne kadar çok buluşmak istediğini gösterdi. Sane antrenmanlara başladı. Yarın sabah antrenman yapacak, testler yapılacak. Akşam oynatmaya çalışacağız. Profesyonel oyuncular... Oyuncularımızın yüzde 90'ı hazır döndü. Sane, Manchester City'de sol kanat oynadı, Bayern'de sağ kanat oynadı. Milli takımda forvet arkası oynadı. Dün Icardi ile joker yapmıştım oyun içinde. Forvet arkası pozisyonda da rahat oynayabileceğini düşünüyorum.”

"Biliyorsunuz, geçen sene 10 numara bölgesini Sara ile bitirdik. Morata'yı zaman zaman ikinci forvet olarak kullandık. Sane üç bölgeyi oynayabiliyor, Yunus'u orada oynatabiliriz. En son hazırlık maçında Sallai'yi orada oynattım, çok iyi oynadı. Sallai'yi sağ bek, sağ açık, sol açık oynattık. Forvet arkasında da dinamik. Alternatifler çok fazla. Bizim için sezon planlaması yapmamız gerekiyor, bütçe de önemli oluyor. Osimhen transferiyle birlikte önemli bir bütçeyi harcamış olacağız. Onu bekliyoruz. İlk önceliğimiz kaleci. Günay çok önemli, çok memnunuz. Geçen sene performansı çok iyi. Bir kaleci daha alıp ikisini yarıştırmamız, yoğun tempoda önemli. Savunmada Arda Ünyay bizi sevindirdi. Metehan geçen sene oynattığımız, altyapıdan yetişmiş bir oyuncu. Arda 18 yaşında ama hazırlık maçlarında çok güçlü oynadı. Sezon başı antrenmanıyla birlikte üstüne koyarak sezona girdi. Savunmada sağ bek ve stoper mevki, ikisini de oynayabilecek bir oyuncu. Bu tür bir düşünce de olabilir. Transferin gidişatına göre... Önümüzde bir süreç var. En doğru profilleri bulacağız. Şu an yaptığımız, bundan önceki senelerin aksine Sane erken transfer oldu, Osimhen inşallah en kısa sürede bitiyor. Bir kaleci transferiyle birlikte çok transfer yapmadan, net şekilde götürmemiz gerekiyor. Az oyuncu ama doğru oyuncular, direkt katkı sağlayabilecek oyuncular... Zaten çok iyi kadromuz var, çok hazır kadromuz var. Bu oyuncularla adaptasyon sıkıntısı yaşamadan sezona hızlı girmek istiyoruz."

"Neye tahammülüm yok? Antrenmanda çalışmamaya... Şuna tahammül ediyorum, sakatlık riski vardır, yorgundur. İlk sene Gomis vardı, haftada 1 gün dinleniyorduk. Osimhen'de 1 gün off geçtiğimiz günler oluyordu. Oyuncular için sahaya, antrenmana çıktıklarında yüzde 100'lerini vermeleri çok önemli benim için. Antrenmanın ve takımın uyumunu bozacak oyunculara tahammülüm yok. Geçen seneki başarıda çok iyi ekip olduk. Çok da tecrübeli oyuncularım var. Onların da payını vermek gerek. Takımı tek başıma değil, onlarla birlikte yönetiyorum. Bu sorumluluğu onlara da veriyorum. Onların geri bildirimleri de çok önemli oluyor. Onları mutlu etmek istiyoruz bir kere. Karşılarında da onların antrenman ve maçta mutlu etmesi gerekiyor. Ondan sonra esnek biriyim. Oyuncuların özel hayatı, başka bir şeyi olur, destek olmak, kötü günlerinde yanlarında olmak çok önemli. Bir yandan da kazanma hırsım, tutkum var. Galatasaray'ın buna çok ihtiyacı var. Oyunculara doğru şekilde verdikten sonra onları mutlu şekilde tesise getirmek gerekiyor."

"3 gün izin verip maçı kazanamazsınız eleştirirler. 3 gün izin verir kazanırsanız, bak dinlendirdi ve kazandırdı derler. Doğru zamanlamayla oyuncuların üstünden yük almak gerekiyor. Bazen çok yıpranıyorlar, çok büyük baskı var. Bizim üzerimizde var. Ben onu kaldırabilecek güce sahibim. Seyirci önüne çıkmak, performans vermek farklı bir şey. Fiziksel değil mental de bir yük var. Bazen oyuncuların 1-2 gün tesise gelmemeleri daha faydalı olabiliyor. Birçok oyuncu da oldu. İnsani tarafı daha ön plana koymaya çalışıyorum. Yakınınız olur, hasta olabilir, doğum olabilir, farklı şeyler olabilir. Hepsine yardımcı olmak gerekiyor. Milli takım arası oluyor ama Güney Amerika'daki oyunculara 2 gün daha fazla izin veriyoruz. Güney Amerikalılar için o şekilde esnediğimiz yerler oluyor."

"Avrupa'dan elendiğinizde, tek kulvara düştüğünüzde, bir anda formunuz yükseliyor. Bir tarafa odaklanınca daha yüksek başarı getiriyor. Hafta içi maç oynayınca çalışma şansınız yok, dinleniyor, rejenere oluyor maça çıkıyorsunuz. Bunu istiyor musunuz derseniz istemiyorum. Ligin ilk yarısında geniş bir kadroyla bunu yapmıştık. Avrupa Ligi'nde başlangıcımız çok iyiydi. İlk 4 maç iyiydik, son 4 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. İki senedir Sparta Prag ve Alkmaar maçlarında istediğimiz oyunları oynayamadık. Benzer senaryolar oldu. 10 kişi kalmak, elenmemize sebep olan goller... Bu üzücü. Bizden beklenti daha yüksek. Kadro yapımızı daha iyi ayarlamamız gerekiyor hem Avrupa'da doğru gidecek hem ligi doğru götürecek kadro kurmamız gerekiyor. Geçen sene şubat ayında çok zorlandık. Ajax maçı, Dinamo Kiev maçında yediğimiz 2 gol... Dinamo maçında turu geçebilirdik, Ajax maçında Yunus sakatlandı, en önemli 3 oyuncu cezalı duruma düştü. Kader bizi farklı yere götürdü. Transfer dönemini iyi geçirmedik. 3 oyuncu yazabilmek Avrupa'ya, bizi zorlamıştı. Bunların hiçbirini bahane olarak söylemiyorum. Hangi oyuncuyla olursa olsun Galatasaray, eşleştiğimiz takımları geçebilecek güçteydi. Dersler aldık, üzüldük. Bu sene daha önemli bir organizasyondayız, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Daha az hata yapmalıyız. Çok küçük şeyler, sizi çok daha başarılı veya başarısız kılabilir. En ufak katkının bile değerli olduğu bir sene bizi bekliyor. Bu sezona iyi başladık. Performans olarak yukarı doğru gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımız istiyor, taraftarımız motive. İyi takımlara karşı çok daha iyi iş çıkaracağımıza inanıyoruz."

DONNARUMMA İDDİALARI

"Facetime olmadı. Öyle bir şey olsa söylerdim. Bence mantık olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış takımın kalecisini almak kolay olacağını düşünmüyorum. Zor bir şey olacağını düşünüyorum. Serbest statüde olsa, takımı farklı kaleci alsa bu anlamda düşünürsünüz, istersiniz. Şu andaki durum onu göstermiyor."

"Çabuk bir kaleci işimizi daha çok görür. Yavaş ve uzun kaleciler vardı, onları istemedik. Kaleci hocalarımız en iyi görebilecek, karar verebilecek olanlar. Biz teknik adamız, oyun içinden anlıyoruz ama kalecinin tekniği başka bir şey. Kaleci hocalarının karar verici olması daha doğru oluyor. Biz görüyoruz, iyi atlıyor, ayağı iyi... Ayağıyla ilgili birçok şey anlatabilirim ama kale içerisindeki aksiyonlar için kaleci hocalarının kararı daha önemli oluyor."

"Jesus, İsmail Kartal, Mourinho. Hangisine karşı rekabet daha zordu?"

"Hepsi zordu. Hiçbiri kolay değildi. 3'üne karşı mücadele etmek de keyifliydi. İkinci şampiyonluk son haftaya kalmıştı. Birinci ve üçüncü sene ligi daha rahat bitirdik. Bu sene en rahat bitirdiğimiz seneydi puan farkı olarak. Çok daha erken bitti. Bu sene, beşinci yıldız olması, üst üste üç şampiyonluk en anlamlısıydı."

"Mourinho ile selamlaşma olacak mı?"

Okan Buruk: "Ben hep gittim. Kim ev sahibiyse gider ama ben ev sahibi olduğumuz maçta gittim, yerinden kalkmadı ama zorladım kendisini. İlk maçta kendisi gelmişti, maçtan sonra tokalaşmıştık. Kupa maçından önce gelmemişti, maçtan sonra hoş olmayan bir hadise gerçekleşti. Ben ego yapmam, elimi de uzatırım, yanına da giderim. Barışın taraftarıyım ben. Bizim örnek olmamız gerekiyor. Her türlü elimi uzatmaya hazırım."

"Avrupa'da bonservisler inanılmaz yükseldi. 75 milyon bize yüksek geliyor ama transferler hep 65-70! Beşiktaş iki oyuncu aldı, 50 milyon Euro para ödeyecek. Fenerbahçe'nin Jhon Duran için harcadığı... Biz Osimhen'i görüyoruz ama harcadığımız paralara bakarsanız 35-40 harcadık. Bu kadar önemli bir oyuncuyu alıyoruz, insanların gözüne bu para batmamalı. Gerçekten çok önemli bir, Galatasaray'ın geleceği için Bankalar Birliği'nden çıkmak. Biz oraya her sene Osimhen taksidi ödüyorduk. Vergi borçları ödenmiş, Bankalar Birliği'nden çıkmış, kasasında para olan Galatasaray uzun yıllardır ilk defa oluyor. Başkanımızı, yönetim kurulumuzu, taraftarımızı tebrik etmek gerekiyor. İnanılmaz bir birliktelik var. Birbirine dokunan, seven, destek olan Galatasaray camiası var. Bu da sportif başarıyı getiriyor. Ekonomik olarak da büyük başarı yakalandı. Oyuncu da satmamız gerekiyor ileride. Galatasaray'ın sadece alan değil yetiştiren, yatırım yapan, satan..."