Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu: Manchester City'den Ederson kararı!

İngiltere Premier Lig'de bir sezonluk aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen Manchester City'de transferler devam ediyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki ve Marcus Betinelli transferlerini açıklayan Manchester City, son olarak Sverre Nypan'la kadrosunu güçlendirdi. Maximo Perrona, Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Juma Bah ve Scott Carson ise takımdan ayrılan isimler oldu.

Athletic'te yer alan habere göre, eski kalecisi James Trafford'u transfer etmeye hazırlanan Manchester City, Ederson'u kadroda tutma kararı aldı. Brezilyalı kaleci, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu.

Burnley'de forma giyen James Trafford'la 5+1 yıllık sözleşme imzalayacak Manchester City, transfer için 27 milyon sterlin ödeyecek. Ederson'un takımda kalacağı, bir diğer kaleci Stefan Ortega'yla ise yolların ayrılmasının planlandığı ancak henüz kesinleşen bir durum olmadığı belirtildi.