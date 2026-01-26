Galatasaray'ın gündemindeydi... Milan, Youssouf Fofana'nın bonservisini belirledi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana ile ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Milan'da Fransız orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğe girdi.

30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

Haberde, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planlarında geri planda kalan Youssouf Fofana için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Milan yönetiminin transfere onay verebileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 21 maça çıkan Fofana, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.