Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı: 'Kendi camialarını konsolide etme amacıyla...'

26.01.2026 11:41:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ali Koç'la ilgili yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç üzerinden üretilen polemikleri reddederek sporun saha içinde kalması, sağduyu ve centilmenlik vurgusu yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: 

"Galatasaray Spor Kulübü'nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz.

Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir.

Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir.

Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."

 

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #Ali Koç

