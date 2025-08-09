Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle!

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Ederson ile 8 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Öte yandan Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Ederson'un sosyal medyadan yaptığı hamle taraftarı heyecanlandırdı.
Ederson'un Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendiği görüldü.