Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle!

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Ederson ile 8 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Öte yandan Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Ederson'un sosyal medyadan yaptığı hamle taraftarı heyecanlandırdı.

Ederson'un Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendiği görüldü.