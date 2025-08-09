Galatasaray'ın kaleci transferinde sürpriz gelişme: Brezilyalı yıldızdan taraftarları heyecanlandıran hamle!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 17:53:00
Cumhuriyet Spor
Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ederson ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Brezilyalı file bekçisinden sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.

Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar, mutlu sona yaklaşıyor.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Ederson ile 8 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Öte yandan Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3-0 yendiği maçın ardından Ederson'un sosyal medyadan yaptığı hamle taraftarı heyecanlandırdı.

Ederson'un Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendiği görüldü.

