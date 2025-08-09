Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi!

Galatasaray'ın orta sahaya takviye planlarında İlkay Gündoğan yeniden gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, orta saha pozisyonu için İlkay Gündoğan'la görüşme gerçekleştirdi.

Deneyimli futbolcuyla prensipte anlaşma sağlandı. Türk asıllı Alman milli futbolcuya yüksek maaş önerisinin yapıldığı ve Manchester City ile pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

Haberde, 34 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgiler verildi: "Alman milli futbolcu, yeniden sahada vazgeçilmez olacağı yeni bir takım arıyor. İlkay, pek çok kişinin beklemediği yeni bir adresle prensip anlaşmasına vardı: İstanbul'un Galatasaray kulübü. Galatasaray, Alman milli futbolcuyu ikna etmek için ciddi bir ekonomik çaba göstermeye hazır. Son yıllarda tecrübeli ve kendini kanıtlamış futbolculara yatırım yapan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen orta saha oyuncusuna yüksek seviyede bir maaş teklif etti."

Alman oyuncunun olası ayrılığı, Guardiola için önemli bir kayıp anlamına gelecek. İspanyol teknik adam, Gündoğan'ın taktiksel zekasını ve soyunma odasındaki liderliğini her zaman övgüyle anmıştı. Tüm işaretler Gündoğan'ın Etihad'daki döneminin sona erdiğini ve Galatasaray'ın onun bir sonraki durağı olacağını gösteriyor.