Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'da Florian Wirtz gelişmesi!

Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'da Florian Wirtz gelişmesi!

2.03.2026 14:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'da Florian Wirtz gelişmesi!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde sakatlığı bulunan Florian Wirtz'în sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, sakatlığı bulunan Alman futbolcu Florian Wirtz'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında yarın Wolverhampton'a konuk olacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Slot, rakipleriyle önümüzdeki cuma günü de İngiltere Federasyonu Kupası'nda karşılaşacaklarını hatırlatarak, Wirtz'in her iki müsabakada da forma giyemeyeceğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, Florian Wirtz'in sakatlığı hakkındaki bir soru üzerine "Yarınki maç muhtemelen onun için çok erken olacak, belki cuma günkü maç da öyle. Bakalım nasıl sonuçlanacak, onu önümüzdeki hafta bir ara tekrar aramızda görmeyi umuyoruz. Belki daha erken, belki biraz daha geç ama zaman çizelgesi bu yönde" ifadelerini kullandı.

Arne Slot, Wirtz'in 10 Mart'ta Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına kadar forma giyemeyeceğini belirtti.

Bu sezon Liverpool formasıyla 35 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #Arne Slot

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Liverpool eşleşmesi sonrası ilk yorum: 'Çok oyuncu değişikliği olmadı, tanıdığımız bir rakip'
Okan Buruk'tan Liverpool eşleşmesi sonrası ilk yorum: 'Çok oyuncu değişikliği olmadı, tanıdığımız bir rakip' Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 3-1 yendi. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı değerlendirdi.
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet!
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü galibiyet! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, West Ham United'ı 5-2 mağlup etti.