Galatasaray maçı öncesi... Liverpool'da Florian Wirtz gelişmesi!

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool'da teknik direktör Arne Slot, sakatlığı bulunan Alman futbolcu Florian Wirtz'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında yarın Wolverhampton'a konuk olacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Slot, rakipleriyle önümüzdeki cuma günü de İngiltere Federasyonu Kupası'nda karşılaşacaklarını hatırlatarak, Wirtz'in her iki müsabakada da forma giyemeyeceğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, Florian Wirtz'in sakatlığı hakkındaki bir soru üzerine "Yarınki maç muhtemelen onun için çok erken olacak, belki cuma günkü maç da öyle. Bakalım nasıl sonuçlanacak, onu önümüzdeki hafta bir ara tekrar aramızda görmeyi umuyoruz. Belki daha erken, belki biraz daha geç ama zaman çizelgesi bu yönde" ifadelerini kullandı.

Arne Slot, Wirtz'in 10 Mart'ta Galatasaray'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına kadar forma giyemeyeceğini belirtti.

Bu sezon Liverpool formasıyla 35 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.