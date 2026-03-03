Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 22:54:00
Liverpool maçı öncesi kötü haber: UEFA'dan Galatasaray'a deplasman cezası!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Galatasaray, UEFA tarafından deplasman yasağı ile cezalandırıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, 10 Mart Salı günü Liverpool'u konuk edecek.

Temsilcimiz, rövanş karşılaşmasında ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de rakibine konuk olacak.

UEFA'DAN DEPLASMAN CEZASI

Kritik karşılaşma öncesinde UEFA'dan Galatasaray ceza geldi. Son 16 play-off turunda deplasmanda Juventus ile oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe deplasman tribünü yasağı getirilirken, 40 bin Euro da para cezası verildi.

Cezanın belli olmasının ardından harekete geçen Galatasaray yönetimi, karara itiraz edecek.

