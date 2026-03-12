Galatasaray'ın yapacağı teklif belli oldu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!

Cristian Chivu yönetimindeki ilk sezonunda Serie A'da liderliğini sürdüren ve İtalya Kupası'nda yarı final oynayacak Inter'de yazın kadroda değişim bekleniyor. İtalyan ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi olan Hakan Çalhanoğlu'nun yazın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Inter'in yeni sezondaki kadro planlamasıyla ilgili detaylara yer verilirken takımdaki geleceği belirsiz oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.

Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun kontratını yenilemeyi düşündüğü ancak artan deneyimli orta sahanın artan sakatlıkları nedeniyle ayrılık ihtimalinin güçlendiği kaydedildi.

Milano ekibinde yeni sezon öncesinde birçok isimle yolların ayrılabileceğine dikkat çekilirken Hakan Çalhanoğlu'dan Inter'in büyük bir bonservis geliri beklentisi olmadığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN HAKAN ÇALHANOĞLU PLANI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine gelen milli futbolcu için anlaşma sağlanamamıştı. Haberde, sarı-kırmızılı ekibin Hakan için 10-15 milyon Euro arasında bir bonservis bedelini ödemeyi planladığı ifade edildi. Bu sezon Inter'de 25 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asist kaydetti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Juventus'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşı öncesinde Hakan Çalhanoğlu transferi hakkında konuşmuştu.

Kavukcu açıklamasında, "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz" demişti.