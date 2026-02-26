Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası!

Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası!

26.02.2026 15:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, ilgilendiklerini açıkladıkları Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği netleşiyor. İtalyan kulübünün sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdiği iddia edildi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın önceki yaz ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği konusunda sarı kırmızılıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Orta sahasına yeni bir soluk getirmek isteyen İtalyan devinin Hakan ve Henrikh Mkhitaryan için önemli bir karar aşamasına geldiği iddia edildi.

Inter'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mkhitaryan'ın haziran ayında takımdan ayrılması planlanırken, mukavelesi 2027'de sona erecek Çalhanoğlu'yla da yeni anlaşma yapılmayacağı ileri sürüldü.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR

La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, Türk futbolcunun fiziksel sorunlarla boğuştuğu vurgulandı ve önceki yaz Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kırmızılı formayı giyme hayalinin gerçekleşebileceği belirtildi.

Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Hakan ile sık sık görüştüğü ve kendisini takımında görmek istediği ifade edildi.

Inter'in 32 yaşındaki Türk futbolcuya yeni bir sözleşme teklif etmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu, uygun bir transfer fırsatı ortaya çıkmaması durumunda ise Çalhanoğlu'nun bir sezon daha kaldıktan sonra İtalya'dan ayrılabileceği iddia edildi.

ABDULLAH KAVUKCU AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiklerini itiraf etmiş ve "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #galatasaray #hakan çalhanoğlu #inter

İlgili Haberler

İtalya'da gündem Galatasaray: 'Osimhen ve Barış Alper stadyumu susturdu'
İtalya'da gündem Galatasaray: 'Osimhen ve Barış Alper stadyumu susturdu' UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı. İtalyan basını karşılaşmanın ardından, Juventus'un maçı uzatmalara taşımasını ve Osimhen'i manşetlerine taşıdı.
Geceye damga vurmuştu: Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti!
Geceye damga vurmuştu: Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2'lik galibiyetin rövanşında Galatasaray, Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen turu atladı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen karşılaşmada attığı golle adını tarihe yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakibi kim olacak?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakibi kim olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakibi kim olacak?