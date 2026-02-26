Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın önceki yaz ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği konusunda sarı kırmızılıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Orta sahasına yeni bir soluk getirmek isteyen İtalyan devinin Hakan ve Henrikh Mkhitaryan için önemli bir karar aşamasına geldiği iddia edildi.

Inter'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mkhitaryan'ın haziran ayında takımdan ayrılması planlanırken, mukavelesi 2027'de sona erecek Çalhanoğlu'yla da yeni anlaşma yapılmayacağı ileri sürüldü.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR

La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, Türk futbolcunun fiziksel sorunlarla boğuştuğu vurgulandı ve önceki yaz Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu'nun sarı kırmızılı formayı giyme hayalinin gerçekleşebileceği belirtildi.

Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Hakan ile sık sık görüştüğü ve kendisini takımında görmek istediği ifade edildi.

Inter'in 32 yaşındaki Türk futbolcuya yeni bir sözleşme teklif etmesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğu, uygun bir transfer fırsatı ortaya çıkmaması durumunda ise Çalhanoğlu'nun bir sezon daha kaldıktan sonra İtalya'dan ayrılabileceği iddia edildi.

ABDULLAH KAVUKCU AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün İtalyan basınına yaptığı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiklerini itiraf etmiş ve "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.