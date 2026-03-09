Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

Inter forması giyen ve kısa süre önce sakatlıktan dönen Hakan Çalhanoğlu'ndan bir kez daha kötü haber geldi. Milan'a karşı oynanan derbide yedek kulübesinde olan ancak süre alamayan Çalhanoğlu'nun MR sonuçları çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU EN AZ 1 HAFTA YOK

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk kasında gerilme olduğunu bildirdi. Milli futbolcunun en az 6-7 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli futbolcu böylece ligde 14 Mart tarihinde konuk edecekleri Atalanta maçında takımını yalnız bırakacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun 22 Mart'taki Fiorentina maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SEZON KARNESİ

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.