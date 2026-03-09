Cumhuriyet Gazetesi Logo
Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

9.03.2026 16:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Inter'den Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle ligde gelecek hafta oynanacak Atalanta maçını kaçıracak.

Inter forması giyen ve kısa süre önce sakatlıktan dönen Hakan Çalhanoğlu'ndan bir kez daha kötü haber geldi. Milan'a karşı oynanan derbide yedek kulübesinde olan ancak süre alamayan Çalhanoğlu'nun MR sonuçları çıktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU EN AZ 1 HAFTA YOK

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk kasında gerilme olduğunu bildirdi. Milli futbolcunun en az 6-7 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Deneyimli futbolcu böylece ligde 14 Mart tarihinde konuk edecekleri Atalanta maçında takımını yalnız bırakacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun 22 Mart'taki Fiorentina maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SEZON KARNESİ

Bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 24 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #sakatlık

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: 'Kollarımız açık şekilde...'
Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu yanıtı: 'Kollarımız açık şekilde...' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacakları Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.
Juventus maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
Juventus maçı öncesi Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus maçında forma giyebileceğini söyledi.
Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası!
Galatasaray ile anılıyordu: İtalyan basınından flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, ilgilendiklerini açıkladıkları Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği netleşiyor. İtalyan kulübünün sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdiği iddia edildi.