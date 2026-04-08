Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu... Jhon Lucumi'den geleceğiyle ilgili açıklama!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde sezonun en kritik maçlarından birinde Aston Villa'yı konuk edecek Bologna, evindeki mücadeleyi kazanıp rövanş öncesinde avantajı yakalamak istiyor. İtalyan ekibinin Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi zorlu bir maça çıkacaklarını ve iyi bir performans göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Bologna'yla sözleşmesi 2027'de sona erecek deneyimli stoper, takımdaki geleceğiyle ilgili kararı ise henüz vermedi. Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Lucumi, sezonu en iyi şekilde tamamladıktan sonra kararını vereceğini belirtti.

Lucumi açıklamasında, "Şu anda odak noktam tamamen sezonu en iyi şekilde bitirmek ve takıma yardımcı olmak. Sonra ailemle, eşimle oturup, takımımla birlikte kariyerim için en iyisinin ne olduğuna bakacağız. Şu an önceliğim Bologna için elimden gelenin en iyisini vermek. Ve bence şu anda sözleşme yenileme hakkında konuşmak en önemli şey değil" dedi.

27 yaşındaki oyuncu ayrıca "Benim, ailem ve herkes için en iyisi neyse ona göre karar vermek doğru olan. Kimsenin sırf ayrılmak istediği için veya öylesine karar verdiğini sanmıyorum. Ben de öyle yapmayacağım. Her şeyi değerlendirdikten sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİALARI

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe ve Gaatasaray'ın Jhon Lucumi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Belçika ekibi Genk'ten Bologna'ya 2022'de transfer olan Jhon Lucumi, bu sezon 36 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.