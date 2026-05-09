Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray hangi yıllarda şampiyonluk kazandı?

9.05.2026 23:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yendi. Sarı kırmızılılar üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Peki, Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray hangi yıllarda şampiyonluk kazandı?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu netleşti. Galatasaray, sahasında Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu resmen ilan etti. Peki, Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray hangi yıllarda şampiyonluk kazandı?

GALATASARAY SÜPER LİG'DE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de elde ettiği 2025-2026 sezonu şampiyonluğuyla birlikte toplam şampiyonluk sayısını 26’ya çıkardı.

GALATASARAY HANGİ YILLARDA ŞAMPİYONLUK KAZANDI?

Galatasaray, 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 ve son olarak 2026 yılında şampiyonluk yaşadı.

ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK

Teknik Direktör Okan Buruk'un 2022 yılında göreve gelmesiyle başarılarına yenilerini ekleyerek devam eden ve özellikle Süper Lig'de rekorlar kıran Galatasaray, üst üste 4. kez şampiyon oldu. Aslan, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve bu sezonunu zirvede tamamladı.

