Şampiyonluk sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: 'OkanBall dominasyonu rakip tanımıyor'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray şampiyonluğun ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı kırmızılılar, son 4 sezonda Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal, Jose Mourinho ve Domenico Tedesco'nun yer aldığı bir video paylaştı.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı:
Son 4 sezondur OkanBall #DOMİN4SYON’u rakip tanımıyor. 😏 pic.twitter.com/MmPXbFs5x9— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 9, 2026