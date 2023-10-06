Galatasaray kafilesi Antalya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yarın karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Antalya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla kente ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular ve teknik heyet, taraftarın sevgi gösterisi altında takım otobüsüne geçti.
Kafile, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
Bitexen Antalyaspor-Galatasaray mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
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